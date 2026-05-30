Над Тульской областью уничтожили шесть украинских БПЛА

Шесть украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью в небе над Тульской областью, пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 6 украинских беспилотников. Пострадавших нет», — написал он.

Глава региона также уточнил, что, по предварительным данным, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя пострадали в результате ночной воздушной атаки БПЛА на частный дом в Таганроге, им оказывается медицинская помощь.