Попытки использовать инцидент с падением беспилотника в Румынии для дальнейшей эскалации отношений с Россией могут иметь серьезные последствия для Евросоюза. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Sabby Sabs.

По словам эксперта, отдельные европейские политики пытаются представить произошедшее как повод для более жестких действий в отношении Москвы. Он считает, что подобный курс способен привести к негативным последствиям для самого Евросоюза.

Джонсон также заявил, что Европа не располагает достаточными военными возможностями для прямого противостояния с Россией. По его оценке, подобные инициативы свидетельствуют о крайне рискованном подходе к вопросам безопасности.

Комментируя ситуацию, бывший разведчик использовал образное сравнение, предупредив европейских лидеров о последствиях дальнейшего обострения конфликта.

Поводом для обсуждения стал инцидент в румынском городе Галац. Накануне Министерство обороны Румынии сообщило, что беспилотник врезался в крышу жилого дома. В результате происшествия пострадали два человека.

После случившегося румынские власти возложили ответственность на Россию. При этом, как отмечается в публикации, доказательства в подтверждение этой версии представлены не были. Сообщалось также, что военные отслеживали полет аппарата средствами радиолокационного контроля, однако перехватить его не смогли.

Инцидент в Галаце вызвал широкий резонанс в политических и экспертных кругах, поскольку произошел на территории страны — члена НАТО. На этом фоне продолжаются дискуссии о происхождении беспилотника и обстоятельствах его появления в воздушном пространстве Румынии.