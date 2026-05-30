Пентагон не нашел иранских мин в Ормузском проливе

Несмотря на регулярные заявления президента США Трампа и чиновников о минировании Ормузского пролива, доказательств этому нет. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По данным разведки США, Тегеран мог разместить мины либо до начала конфликта в конце февраля, либо в первые дни после него. Военные задействовали беспилотные подводные аппараты и авиацию, но нашли лишь несколько объектов, похожих на мины.

Подтверждения их принадлежности Ирану не получено. Постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани ранее назвал подобные обвинения полностью вводящими в заблуждение.

Отсутствие доказательств ставит под вопрос обоснованность военной эскалации и блокады иранских портов со стороны США.