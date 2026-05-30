В российском городе сработали системы ПВО

В ночь на 30 мая в Таганроге сработали системы противовоздушной обороны. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«Внимание — работают силы ПВО», — написала чиновница. Она призвала местных жителей покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам. Подробностей Камбулова не привела.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область. Жертвами удара стали два человека. Еще двое пострадали и были госпитализированы.