В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 27 мая атаковали Севастополь при помощи двух десятков дронов и крылатых ракет. Атака длилась всю ночь.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев показал кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow по городу.