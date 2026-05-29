Румыния может применить четвертую статью НАТО после инцидента с БПЛА

Попадание беспилотника в жилой дом в Румынии является поводом для применения четвертой статьи НАТО. Об этом в пятницу, 29 мая, заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цойу.

© вечерняя москва

Соответствующая статья позволяет члену альянса начать официальные консультации с союзниками по поводу угроз своей безопасности.

— Инцидент прошлой ночью относится к категории инцидентов, которые оправдывают использование инструментов такого типа. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одно из них считает, что существует угроза его безопасности. Очевидно, что применение четвертой статьи является совместным решением, — сказала Оана Цойу.

При этом окончательное решение о применении статьи страна пока не приняла, пишет NYT.

Президент Румынии: Падение дрона было результатом воздействия ПВО Украины

Румынский президент Никушор Дан отметил, что падение дрона на территории Румынии было результатом воздействия противовоздушной обороны Украины. Населенный пункт, где произошел соответствующий инцидент, расположен недалеко от границы с Одесской областью Украины. Беспилотник врезался в жилой дом, пострадали два человека.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что европейские страны больше не могут полагаться на хорошие отношения с Соединенными Штатами и должны сами позаботиться о своей безопасности, укрепляя военные возможности.