В Литве заговорили об изменении конституции для размещения на территории страны ядерного оружия.

Такое заявление сделала глава «Движения либералов» Виктория Чмилите-Нильсен, передает «Sputnik Литва» в Telegram.

«Я думаю, действительно стоит не только теоретически рассмотреть поправку к 137 статье конституции, но и начать к ней готовиться», — отметила она.

Статья 137 Конституции Литвы запрещает размещать ядерное оружие в республике. По словам политика, этот вопрос можно решить голосованием в Сейме, не проводя референдум.

Ранее сообщалось, что журналисты китайского портала Sohu назвали передачу ядерного оружия Украине поражением Запада. По их мнению, даже если Киев получит такое вооружение, он не сможет сформировать стратегическую силу сдерживания, а для России Украина станет приоритетной целью потенциального ядерного удара.