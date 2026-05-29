Иран запустил ракеты и сбил американский беспилотник

Вооруженные силы Ирана осуществили ракетные пуски с южного направления, а силы ПВО поразили воздушную цель. Информацию передают иранские агентства Fars и Tasnim.

По данным источников, залпы были произведены из южных районов страны. Куда именно пришлись ракеты, пока неизвестно, однако сообщается о возможности столкновений в водах Персидского залива.

В США обратились к Ирану с грозным сообщением

Одновременно агентство Tasnim заявило, что иранские ПВО сбили американский беспилотник в провинции Бушер. Сообщения о взрывах в провинциях Бушер и Хормозган подтверждаются исламским гостелевидением.

Официального заявления военного командования Ирана и реакции Пентагона на произошедшее не поступало. Ситуация в регионе Персидского залива остается крайне напряженной.