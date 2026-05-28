Экс-главарь одесских правосеков* посулил россиянам "самое страшное лето"

Бывший главарь одесского филиала "Правого сектора"* (запрещенная в России террористическая организация), советник главы Минобороны Украины Сергей Стерненко выступил с дерзкой угрозой России.

Он анонсировал увеличение ударов вглубь России этим летом.

"Это будет самое плохое и тяжелое лето для россиян. Все еще впереди, особенно удары вглубь РФ и перерезание логистики", - написал Стерненко в своем Телеграм-канале.

Ранее увеличение ударов дронами анонсировал и Владимир Зеленский, после чего ВСУ ударили по колледжу в Старобельске, где погиб 21 учащийся.

МИД России ранее заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.

Четыре дня назад ВС РФ нанесли удар возмездия, применив в том числе новейший комплекс "Орешник".

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил сегодня, что Россия по соответствующим каналам передала США рекомендации покинуть Киев в связи с ударами ВС РФ по украинским центрам принятий решений. А секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что Россия показала, какой силы может быть. По его словам, новый удар по Киеву может быть нанесен в любой момент.

