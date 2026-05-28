Генерал рассказал о переводе ВСУ под Чернигов

Генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал о том, что ВСУ перебрасывают подразделения под Чернигов. Об этом сообщает News.ru.

По словам генерала, таким образом ВСУ пытаются заткнуть дыры на фронте. Он также подтвердил информацию о переброске 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговскую область.

«Переброска отдельно взятых подразделений ВСУ называется тактикой затыкания дыр. Это говорит, что им больше нечем перекрывать приграничное направление. Рота, взвод, батальон — они сильны тем, что действуют в составе части. Когда выдергивают отдельно взятое подразделение, это еще раз подтверждает: они хаотично хватают все, что можно, и посылают именно на убой. Это никак не повлияет на ход выполнения боевых задач и продвижение российских войск», — заявил Липовой.

Черниговская область находится на севере Украины и граничит с Россией и Белоруссией. Ранее появилась информация о том, что ВСУ перебросили туда вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады.