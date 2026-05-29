Неизвестные дроны атаковали три танкера в Черном море

Турецкое судоходное агентство Tribeca зафиксировало сразу несколько инцидентов с грузовыми судами. Беспилотники атаковали танкеры на рейде и на ходу. Подробности передает агентство Reuters.

По данным Tribeca, атака на судно James II под флагом Палау произошла примерно в 80 километрах к северу от района Тюркели в провинции Синоп. Танкеры Altura и Velora, идущие под флагом Сьерра-Леоне, предположительно подверглись нападению в соседнем районе во время рейдовой перевалки.

К месту происшествия направили спасательные катера, все члены экипажей находятся в безопасности. Министерство транспорта Турции инцидент пока не комментировало.

Стоит отметить, что танкер Altura уже подвергался атаке в марте этого года в Черном море вблизи от входа в пролив Босфор. Тогда на его борту находилось 140 тысяч тонн нефти.