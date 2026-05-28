Дроны атаковали три танкера в Черном море

В четверг, 28 мая, в Черном море, недалеко от северного побережья Турции, были зафиксированы атаки беспилотников на три танкера. Об этом сообщает Reuters.

© Igors Aleksejevs/iStock.com

Первый инцидент произошел примерно в 80 километрах к северу от турецкого района Тюркели. По данным Reuters, атакован был шедший под флагом Палау пустой танкер James II.

Сообщается, что в том же районе нападению подверглись еще два танкера - Altura и Velora, которые шли под флагом Сьерра-Леоне. Инцидент случился во время проведения операции по перевалке груза с одного судна на другое.

В январе 2026 года беспилотники атаковали нефтяные танкеры рядом с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. В этот момент танкеры ждали загрузки нефтью из Казахстана. В Минобороны РФ заявили, что атаку совершили украинские дроны.

СМИ писали, что танкеры были наняты двумя международными консорциумами. Отмечалось, что один из них на 50 процентов принадлежит американской компании.