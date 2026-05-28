Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) в приграничную Черниговскую область на севере страны. Эта информация была предоставлена российскими силовыми структурами, пишет РИА Новости.

© Московский Комсомолец

Согласно данным, основной задачей переброшенной роты станет отвлечение российских военнослужащих от других направлений.

Командование ВСУ, по информации источников, планирует использовать личный состав для демонстративных действий, что может свидетельствовать о намерении создать видимость угрозы на этом участке фронта.

Собеседник агентства отметил, что личный состав роты, вероятно, будет использован в рискованных операциях, что вызывает серьезные опасения. Он также подчеркнул, что такие действия могут привести к значительным потерям среди украинских военнослужащих, так как их отправляют на "убой" в условиях, когда шансы на успех минимальны.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться устроить провокацию, чтобы выйти к Смоленску через территорию Белоруссии. Однако аналитик считает, что подобные действия не приведут к успеху.

Собеседник издания отметил, что украинские силы уже проявляют активность на границе с Брянской областью, где наносятся удары по Городнянскому району Черниговской области.