ВСУ перебросили солдат к границе с Белоруссией
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) в приграничную Черниговскую область на севере страны. Эта информация была предоставлена российскими силовыми структурами, пишет РИА Новости.
Согласно данным, основной задачей переброшенной роты станет отвлечение российских военнослужащих от других направлений.
Командование ВСУ, по информации источников, планирует использовать личный состав для демонстративных действий, что может свидетельствовать о намерении создать видимость угрозы на этом участке фронта.
Собеседник агентства отметил, что личный состав роты, вероятно, будет использован в рискованных операциях, что вызывает серьезные опасения. Он также подчеркнул, что такие действия могут привести к значительным потерям среди украинских военнослужащих, так как их отправляют на "убой" в условиях, когда шансы на успех минимальны.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что вооружённые силы Украины (ВСУ) могут попытаться устроить провокацию, чтобы выйти к Смоленску через территорию Белоруссии. Однако аналитик считает, что подобные действия не приведут к успеху.
Собеседник издания отметил, что украинские силы уже проявляют активность на границе с Брянской областью, где наносятся удары по Городнянскому району Черниговской области.