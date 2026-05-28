Расчеты операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделения главного управления разведки (ГУР) Украины «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) понесли потери и сбежали с передовой. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Уточняется, что это произошло в Нововасилевки в Харьковской области.

«Противник задействовал расчеты операторов БПЛА из подразделения ГУР «Кракен», которые понесли потери и сбежали вглубь украинской территории», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российские военные при освобождении поселка Бересток в районе Константиновки уничтожили взвод украинских боевиков из подразделения «Кракен». После зачистки укрепленных позиций российские военные нашли множество медикаментов с англоязычными надписями, сухие пайки и снаряжение иностранного производства.