Раскрыты боевые возможности Су-57Д

Боевые возможности Су-57Д раскрыли
Российский двухместный истребитель пятого поколения Су-57Д существенно расширит боевые возможности авиагруппы.
Об этом ТАСС рассказал заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.
«Функции и возможности взаимодействия с другими летательными аппаратами у спарки сильно шире», — сказал пилот.
По его мнению, в перспективе боевые возможности Су-57Д могут быть расширены.
«Но это уже вопрос будущего, окно боевых возможностей для двухместной машины только открывается», — добавил летчик.
Ранее Богдан заявил, что двухместная версия Су-57 заинтересует потенциальных иностранных заказчиков.
Также в мае он заметил, что второй член экипажа двухместной версии российского истребителя пятого поколения будет выполнять задачи командира авиагруппы.