ВС РФ атаковали понтонные переправы в Сумской области

Российские подразделения нанесли удар по понтонным переправам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Великая Рыбица. Об этом со ссылкой на данные бывшего депутата Верховной рады Олега Царева пишет aif.ru.

«ВС РФ атаковали понтонные переправы врага в Великой Рыбице. На участке в районе Юнаковки наши бойцы пробиваются к Садкам, а западнее идут бои на участке Корчаковка — Новая Сечь и в Иволжанском», — сообщил он.

В свою очередь связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» отметил, что удары были нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в окрестностях населенных пунктов Великая Рыбица, Годуновка, Могрица, Новоивановка, Новая Сечь, Пустогород, Степановка, Толстодубово, Уланово и Храповщина.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников заявил о том, что Вооруженные силы Украины пытаются помешать российским военным, создающим буферную зону на сумском направлении. И, по его словам, сюда «бросают всех, кого только могут собрать, со всей территории Украины», в том числе и принудительно мобилизованных, и злостных нарушителей воинской дисциплины.