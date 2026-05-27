Стало известно от новом типе беспилотников ВСУ

В последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять на линии фронта новый вид беспилотников, оснащенных практически бесшумной винтомоторной системой. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий подразделения войск беспилотных систем Южного военного округа с позывным «Донор».

«У них винтомоторная группа стоит интересная, работает гораздо-гораздо тише, чем у среднестатистического дрона», — заявил собеседник агентства.

По его словам, за счет этой особенности данный модернизированный тип беспилотников довольно сложно обнаружить.

Он отметил, что способы противодействия таким FPV-дронам остаются стандартными: для этого используют гладкоствольные ружья, направленные подавители сигнала, известные как «дронобойки», а также купольные системы радиоэлектронной борьбы, способные перекрывать большой радиус действия.

Ранее сообщалось, что ВСУ хотят как минимум удвоить количество ударов вглубь территории России до конца 2026 года.