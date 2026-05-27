В Севастополе сообщили об отражении атаки ВСУ

Во вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, военные отражают атаку Вооруженных сил Украины, в городе работают средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.

По словам главы региона, уже удалось сбить четыре беспилотных летательных аппарата - в районе Северной стороны и акватории Севастопольской бухты.

Напомним, что российские войска в ночь на 26 мая нанесли ракетный удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по производству украинских беспилотных летательных аппаратов в городе Дергачи Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области опровергли фейк об атаке беспилотника.