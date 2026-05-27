Украина атаковала Севастополь ракетами Storm Shadow и десятками беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow и десятками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, над городом были сбиты более двадцати БПЛА. Беспилотники уничтожили в районе Севастопольской бухты, бухты Омега и Северной стороны.

Раскрыты подробности ракетного удара ВСУ по российскому городу

«По предварительным данным, никто из людей не пострадал», — сообщил Развожаев, отметив, что в городе зафиксированы масштабные разрушения.

Ранее сообщалось о ракетном ударе ВСУ по Таганрогу в Ростовской области.