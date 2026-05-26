В украинском городе раздался взрыв

Взрыв раздался в Полтаве на Украине.

Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Полтаве был слышен взрыв», — отмечается в сообщении.

25 мая МИД России заявил, что российские военные начнут наносить удары по украинским центрам принятия решений. В первую очередь речь идет о местах, где проектируют, собирают, программируют и готовят к боевому применению беспилотники. Эти дроны киевский режим использует при поддержке специалистов НАТО, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим иностранцев, в том числе сотрудников дипломатических миссий, призвали срочно покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали держаться подальше от объектов военной и административной инфраструктуры.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер», «Циркон», а также БПЛА и крылатые ракеты наземного, воздушного, морского базирования. Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельcке.