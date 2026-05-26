План «Ковер» и БПЛА: откуда ВСУ могли атаковать Калининград

Беспилотники, из-за которых в аэропорту Калининграда был введен план «Ковер», могли лететь через Прибалтику. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По данным издания, план «Ковер» был введен в аэропорту Храброво в Калининградской области вечером 25 мая. Это произошло впервые с 2022 года. Также было объявлено об опасности атаки БПЛА.

«Беспилотники в сторону Калининградской области могли лететь через Прибалтику, вероятнее всего, через Литву. Калининградская область граничит с Польшей и Литвой. Вряд ли беспилотники летели через Польшу. А в Литве они постоянно падают, литовцы не раз объявляли тревогу», - пояснил Василий Дандыкин.

Напомним, что ранее силовые ведомства стран Балтии зафиксировали в воздушном пространстве украинские дроны. При этом в Литве был найден беспилотник, на борту которого находились взрывчатые вещества. А в Латвии сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в городе Резекне.