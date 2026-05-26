Вольфович: Украина атаковала дронами границу с Беларусью
Украинские БПЛА пытались поразить элементы пограничной инфраструктуры Беларуси. Об этом заявил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
По его словам, ежедневно белорусские средства ПВО фиксируют пересечение границы украинскими боевыми БПЛА и их падения.
"В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами", - приводит его слова агентство БелТА.
Вольфович отметил, что за последнюю неделю таких попыток "залетов" было 116, а дежурные силы по ним применялись 59 раз.
Также госсекретарь Совбеза РБ прокомментировал провокационные заявления Киева об угрозах, якобы исходящих со стороны Беларуси. Вольфович подчеркнул, что факты говорят об обратном, и угрожающий характер носят именно действия украинцев.