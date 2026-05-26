Шойгу: РФ учится отражать удары, идущие вглубь страны

Россия учится эффективно справляться с ударами, идущими вглубь страны, и помогает в этом своим соседям. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу журналистам по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Конечно, появляется все новое и новое оружие. Хотелось бы, чтобы его не было. Конечно, те удары, которые идут вглубь нашей страны, нам надо только учиться их эффективно отражать. И помогать нашим соседям и друзьям <…>", - сказал он.