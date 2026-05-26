Одессу готовят к круговой обороне. Об этом сообщило региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" в своем Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Одессу готовят к круговой обороне. Вокруг города завершается возведение многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей, устанавливают колючую проволоку, "зубы дракона", - говорится в сообщении.

В управлении назвали принимаемые меры "работой на опережение". Другие подробности не приводятся.