США ударили по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило телеканалу Fox News, что американские военные нанесли удары на юге Ирана.

Как заявил представитель командования, действия предприняты в целях самообороны для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил.

«Среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины», — приводит слова представителя CENTCOM в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

Ранее сообщалось, что соглашение между Соединенными Штатами с Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет. Об этом заявил Дональд Трамп. Он добавил, что члены Демократической партии США «ничего не знают» о будущей сделке с Ираном, а также раскритиковал членов Республиканской партии сенатора Тома Тиллиса, сенатора Билла Кэссиди и члена Палаты представителей США Томаса Масси.