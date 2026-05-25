«Калашников» впервые покажет скоростной «Скат-220»

«Калашников» впервые покажет скоростной беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Скат-220». Об этом в Telegram сообщает концерн.

Презентация нового дрона состоится в ходе Международного форума по безопасности под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации, который пройдет 26–29 мая 2026 года на территории комплекса «Лайв Арена» в Московской области.

Дрон «Скат-220» создан на основе БПЛА СКАТ 350М, от которого отличается меньшей массой и размахом крыла, что позволяет ему развивать скорость до 160 километров в час.

В апреле компания «Рособоронэкспорт» рассказала, что Россия на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026 покажет БПЛА с самым большим боевым опытом — в частности, комплексы «С350М-Э» (Supercam S350), «Ланцет-Э», «КУБ-2Э», разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» и разведывательный дрон «Скат 350М».

В том же месяце «Калашников» на выставке DSA 2026 показал модернизированный разведывательный дрон СКАТ 350М с увеличенным количеством каналов передачи данных.