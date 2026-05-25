На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

Один удар российской ракетой «Орешник» в неядерном боевом оснащении сопоставим по своей мощности с прилетом 36 дронов «Герань» с усиленной боевой частью. Такую оценку приводит украинский портал Defense Express.

Издание проанализировало следы от удара боевых частей «Орешника» по объекту в Белой Церкви. По данным портала, в месте падения неядерных боевых частей образовались воронки глубиной до двух и диаметром до трех метров. Общая мощность взрыва, как пишет Defense Express, оценивается в 52-95 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее Telegram-канал «Осведомитель» заметил, что целью российского удара в Белой Церкви мог стать военный аэродром.

В мае военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС заявил, что пуск межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Сармат» и ракет средней дальности «Орешник» способен нейтрализовать всю военную инфраструктуру НАТО в Европе.