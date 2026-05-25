Девять дронов сбито над Калужской областью за ночь

Силы противовоздушной обороны минувшим вечером и ночью отразили очередную атаку на регион. Итоги налета в своем канале на платформе «Макс» подвел губернатор Владислав Шапша.

По его информации, девять беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Износковским, Кировским, Мосальским и Ульяновским округами, а также на окраине Калуги.

Цели уничтожались над несколькими муниципальными округами и на подлете к областному центру. На места падения обломков выдвинуты оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Власти продолжают контролировать обстановку и призывают жителей сохранять спокойствие. Экстренные службы работают в штатном режиме.