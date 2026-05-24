Дроны ВСУ атаковали жилые дома Энергодара

Украинские дроны атаковали жилые многоквартирные дома города - спутника Запорожской АЭС Энергодара, повреждены квартиры, произошел пожар. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в эфире Первого канала.

"Одна из кровель многоквартирного дома у нас загорелась после удара FPV-дрона. Были несколько попаданий в квартиры жилых домов. И это все создает ту накаленную обстановку, которая сейчас существует в городе. Как мы уже говорили, враг этими методами пытается дестабилизировать ситуацию, запугать население, создать хаос здесь, внутри города. Это делается для того, чтобы максимально повысить градус социальной напряженности", - сказал он.