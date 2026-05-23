На юго-востоке Латвии в озере Дридзис упал и сдетонировал беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения. О происшествии сообщила государственная полиция республики, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

«Сегодня в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис, где он сдетонировал при контакте с водой», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

На текущий момент спецслужбы Латвии проводят осмотр места происшествия и занимаются сбором и изучением обнаруженных обломков устройства для установления его принадлежности и целей полета.

Ранее, 19 мая, пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации распространило информацию о том, что Киев убедил Ригу санкционировать операции с использованием беспилотников против России с латвийской территории. По данным российской разведки, латвийские власти дали согласие на проведение подобных действий, аргументируя это сложностью определения точного места запуска, несмотря на серьезные опасения оказаться под ответным ударом со стороны Москвы.