Лукашенко назвал задачу ВС Белоруссии

Задача сохранить мирное небо над страной стоит перед белорусской армией, какой бы сложной и опасной ни была ситуация у границ республики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии принятия военной присяги.

"Какой бы ни была сложной, даже опасной обстановка у наших границ, задача наша одна - сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть, - мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости страны", - обратился белорусский лидер к военнослужащим нового пополнения.

Его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что в этот особый день тысячи молодых людей берут на себя высокую ответственность - оберегать настоящее и будущее своей страны. Обращаясь к новобранцам, он подчеркнул, что военная присяга - это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг.

"И не только в вашей жизни. Важно понимать, что, давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь", - сказал глава государства.

"С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране", - продолжил он.

По словам Лукашенко, солдатский труд - тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом.

"Вам будет непросто, - напутствовал он. - Но я убежден: плечом к плечу со своими боевыми товарищами и под руководством опытных командиров каждый из вас достойно преодолеет этот путь".

Президент напомнил, что 22 июня исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.