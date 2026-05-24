Латвия оказалась не готова к прилетам беспилотников

Латвия оказалась абсолютно не готова к новым прилётам беспилотников. Как заявил РИА Новости активист Сергей Васильев, в республике не существует ни чёткого инструктажа для населения, ни оборудованных укрытий, ни оперативных штабов на случай падения беспилотников.

По его словам, бомбоубежища давно превращены в склады, и людям физически негде спрятаться.

Поводом для комментария стали недавние события в восточных районах страны, где из-за появления неизвестных дронов объявлялась воздушная тревога. В школах в это время шли экзамены, занятия пришлось прервать, а детей эвакуировать.

Глава центра управления кризисными ситуациями Арвис Зиле уже признал, что республика теперь живёт в условиях «новых реальностей».

Однако, по словам Васильева, дальше заявлений дело не пошло: никто никого не инструктирует и не объясняет элементарных правил поведения. Активист подчеркнул, что население фактически брошено на произвол судьбы.