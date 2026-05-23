В российском городе обломки БПЛА повредили хозпостройки

В Анапе обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили хозяйственные постройки. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Фрагменты БПЛА упали на территории частного домовладения в хуторе Веселая Гора. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее в результате вражеской атаки на Новороссийск также произошел пожар на территории нефтебазы. Загорелись несколько технических и административных зданий. Пострадали два человека.