ВСУ ударили по российской школе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Энергодар в Запорожской области. Как сообщил глава города Максим Пухов в своем официальном Telegram-канале, 22 мая враг ударил по территории средней общеобразовательной школы № 5.
Удары также были нанесены по зданию администрации, входной группе одного из многоквартирных домов на улице Курчатова и по вышкам сотовой связи.
Под постоянными атаками ВСУ находится и одна из транспортных артерий, ведущих в Энергодар. Только за один день были подавлены или сбиты более 10 вражеских дронов на подходе или в черте российского города.
Кроме того, оказались повреждены несколько гражданских автомобилей.
Из людей никто не пострадал. Пухов попросил соблюдать все меры безопасности и быть предельно внимательными, не игнорировать сигналы об опасности. В городе чрезвычайно высокая дроновая активность.
Ранее в ночь на 22 мая ВСУ нанесли прицельные удары по колледжу и общежитию в Старобельске. Студенты получили многочисленные ранения, есть жертвы.