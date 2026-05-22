Российских разведчиков заметили на Кубе

Россия и Китай втрое увеличили количество сотрудников своих спецлужб на Кубе. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Китай и Россия расширили свои разведывательные операции на Кубе, примерно втрое увеличив с 2023 года численность персонала, работающего на объектах электронного прослушивания, предназначенных для наблюдения за американскими военными объектами во Флориде», — отмечает издание.

По данным WSJ, Китай управляет 3 из 18 известных кубинских объектов радиоэлектронной разведки, а Россия — 2, и некоторые из этих объектов находятся в совместном управлении с Кубой.

«Их основными целями являются Центральное командование США в Тампе и Южное командование недалеко от Майами, хотя оборудование в основном перехватывает несекретные сообщения», — пишет газета.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Военно-воздушные силы США резко увеличили число разведывательных полетов у берегов Кубы.