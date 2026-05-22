Раскрыто, откуда ВСУ атаковали колледж в Старобельске

Военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР сообщил, что учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета были атакованы дронами, запущенными со стороны Харьковской области Украины.

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске вызвал гнев на Западе

В ночь на 22 мая при помощи беспилотников ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара там были 86 детей 14-18 лет. В результате атаки, по предварительным данным, погибли 6 человек, 15 пропали без вести. Число пострадавших, по последним данным, увеличилось до 39.