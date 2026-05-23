Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива

В рамках сделки с Ираном Ормузский пролив будет открыт, анонсировал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, сделка с Тегераном почти согласована. «В дополнение ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт», — подчеркнул он.

Ранее американский лидер уже сообщал, что пролив будет открыт автоматически после заключения сделки с Ираном. Он отметил, что Тегеран должен выполнить достигнутые договоренности.

Американский политик также обещал, что Иран больше никогда не закроет Ормузский пролив.