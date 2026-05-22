Американская журналистка Ана Каспарян выступила за передачу Ирану ядерного оружия Пакистаном. Ее комментарий опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению Каспарян, передача Тегерану пакистанского ядерного оружия позволила бы прекратить многолетний конфликт вокруг иранской ядерной программы. Она назвала опасения Запада по поводу создания Тегераном ядерного потенциала «дурацкой легендой для прикрытия».

«Я хочу, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я хочу, чтобы Пакистан передал Ирану ядерное оружие прямо сейчас», - заявила Каспарян.

Журналистка подчеркнула, что заявлениями об иранской «ядерной угрозе» власти США пытаются запугать американских граждан и заставить их согласиться на участие войск в разрушительных для экономики войнах.

Журналистка раскритиковала американское руководство, назвав чиновников администрации США «самыми тупыми людьми в стране». В качестве примера она привела министра обороны США Пита Хегсета и его заявления о ситуации на Ближнем Востоке.

В завершение Каспарян опровергла слова шефа Пентагона о том, что Вашингтон полностью контролирует стратегически важный Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг несколько предложений Ирана о прекращении войны. Тегеран предлагал план, предусматривающий открытие Ормузского пролива, но оставляющий вопросы о ядерной программе для следующих переговоров.

СМИ писали, что на переговорах в Пакистане США не требовали «вечного» запрета на обогащение урана. Вместо этого Штаты предложили 20-летнюю «приостановку» всей ядерной деятельности Ирана. В ответ Иран предлагал приостановить ядерную деятельность на срок до пяти лет.