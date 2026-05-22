Беспилотники обесточили девять округов Херсонской области

В результате вражеского налёта без электричества остались обширные территории региона. Перебои затронули ключевые муниципальные образования. Ситуацию прояснил губернатор Владимир Сальдо в своем канале в соцсетях.

По его информации, из-за ударов БПЛА произошли аварийные отключения. Свет пропал в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Нижнесерогозском, Горностаевском округах.

Электричества нет и в Каховском муниципальном образовании, а также в Новокаховском городском округе. На местах уже работают ремонтные бригады и аварийные службы.

Власти прилагают усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии в пострадавшие районы. Ожидается, что по мере оценки повреждений станут известны точные сроки подключения. На данный момент ведутся восстановительные работы.