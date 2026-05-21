Президент Литвы cообщил о вторжении дронов

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) обнаружены в воздушном пространстве Литвы. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил президент республики Гитанас Науседа.

«В воздушное пространство Литвы, предположительно, вторглись два беспилотника. Истребители НАТО уже поднялись в воздух и готовы их уничтожить», — рассказал он.

В Утенском районе на востоке страны объявили воздушную тревогу.

19 мая сообщалось, что в воздушном пространстве Латвии был зафиксирован неизвестный беспилотный летательный аппарат.

В марте Telegram-канал Mash сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины для атак на регионы России, в том числе на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметил портал.

