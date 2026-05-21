Формирования киевского режима продолжают применять колесную бронетехнику израильского производства. Так, в одном из вражеских артиллерийских подразделений замечен Gaia Thunder 4x4, используемый для снабжения боеприпасами.

Как отмечается в группе в ВК "Военный осведомитель", прямых официальных поставок такой техники на Украину не было, однако закупка и доставка производилась через третьи страны.

Этот многоцелевой бронеавтомобиль создан на шасси Ford F-550. Он способен перевозить до 1,8 тонны грузов или до 12 военнослужащих. Собственная масса - 8700 килограммов.

Мощность двигателя - 300 лошадиных сил. Максимальная скорость на шоссе - 130 километров в час.

Кроме машин Thunder у ВСУ также встречались броневики Amir этой же компании. В конце 2022 года сообщалось об уничтожении одного из них российским барражирующим боеприпасом "Ланцет".