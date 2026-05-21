Маршрут на Сызрань: откуда прилетели дроны ВСУ

Эксперт по беспилотникам Максим Кондратьев предположил, что дроны, атаковавшие Самарскую область 21 мая, были запущены из Харьковской области. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

Ночью и утром 21 мая в России был перехвачен 121 украинский дрон самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Калмыкии, Крыма и над акваторией Каспийского моря.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о двух жертвах атаки дронов на Сызрань. Он уточнил, что местный жилой сектор получил повреждения.

«Дроны запускались с территории Украины, и с максимальной вероятностью самой удобной точкой для пуска является Харьковская область», - так эти атаки прокомментировал Кондратьев.

Он предположил, что ВСУ могли использовать дроны-камикадзе Ан-196 «Лютый» или беспилотники ФП-2. Также он допустил, что в атаке могли быть задействованы реактивные беспилотники.