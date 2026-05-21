Европейская страна может нанести удар по Украине

Эксперт по польской политике Юрий Бондаренко считает, что Варшава может нанести удар по Украине, если на польской территории начнут падать дроны ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По мнению Бондаренко, отношения Польши и Украины в последнее время обострились. Политолог указал, что в Польше изменились общественные настроения.

«Если украинский след [в ситуации с дронами - прим.ред.] будет очевиден, урегулировать ситуацию станет ещё труднее», - подчеркнул Бондаренко.

В последние недели в страны Балтии несколько раз залетали украинские дроны. В Латвии фиксировали падение беспилотников. Один из упавших дронов попал в пустые резервуары на нефтебазе в городе Резекне.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 20 мая заявил, что Украине следует быть осторожной. Он потребовал от Киева обеспечить, чтобы беспилотники ВСУ не создавали угроз для стран НАТО.