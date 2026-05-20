Россия во время специальной военной операции не хочет наносить крупный ущерб территориям, где живут русские. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Шанхайской медиагруппе».

«Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — сказал министр.

По его данным, за этот год было освобождено примерно 80 населенных пунктов, 35 из них — в марте и апреле.

В ходе интервью Лавров также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и Евросоюз за почти год со времени саммита России и США в Анкоридже, стали еще «агрессивнее и наглее». Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона это учтет. Глава МИД РФ напомнил, что страна по-прежнему открыта к переговорам.

Ранее Ушаков заявил, что «дух Пекина», в отличие от «духа Анкориджа», действительно существует.