США задержали иранский танкер в Оманском заливе

Танкер Celestial Sea, шедший под флагом Ирана, задержали в Оманском заливе военнослужащие Корпуса морской пехоты США.

Об это говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X Центральным командованием Вооружённых сил США (CENTCOM).

«Американские силы отпустили судно после обыска и указания экипажу изменить курс», — говорится в публикации.

Ранее в CENTCOM заявили, что американские войска с начала морской блокады Ирана перенаправили 85 судов.