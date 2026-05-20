CENTCOM: США задержали иранский танкер в Оманском заливе
Танкер Celestial Sea, шедший под флагом Ирана, задержали в Оманском заливе военнослужащие Корпуса морской пехоты США.
Об это говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X Центральным командованием Вооружённых сил США (CENTCOM).
«Американские силы отпустили судно после обыска и указания экипажу изменить курс», — говорится в публикации.
Ранее в CENTCOM заявили, что американские войска с начала морской блокады Ирана перенаправили 85 судов.