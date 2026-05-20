Глава МО Польши раскритиковал Киев за инцидент с БПЛА над Эстонией

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Киев быть осторожным в связи с инцидентом с появлением украинского дрона над Эстонией.

"Украина должна намного более точно определять цели [атак БПЛА] для того, чтобы не угрожать безопасности стран НАТО. <...> Украина должна быть осторожной в этом плане", - сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать инцидент со сбитым над Эстонией украинским дроном. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

В НАТО сделали признание о сбитом над Эстонией беспилотнике

Во вторник истребитель ВВС Румынии в составе миссии НАТО сбил над югом Эстонии беспилотник, который, как подтвердил главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич, был запущен с украинской территории.