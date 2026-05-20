Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об успешном отражении атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленную зону города Невинномысска.

По его словам, средства противовоздушной обороны сработали эффективно, в результате чего жертв и разрушений на объектах инфраструктуры не зафиксировано.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность, предупредив, что режим беспилотной опасности на территории края продолжает действовать.

Ранее постоянный представитель России Василий Небензя обнародовал разведданные, свидетельствующие о подготовке киевским режимом нового витка эскалации с использованием территории стран НАТО. По его словам, российские спецслужбы располагают информацией, что Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных Прибалтикой, а планирует запуск ударных беспилотников непосредственно с территории этих государств.