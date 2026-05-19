В Финляндии отреагировали на инциденты с дронами ВСУ

Вооруженные силы (ВС) Финляндии сохраняют повышенную боеготовность на фоне инцидентов с украинскими дронами в Прибалтике.

Об этом заявил представитель финской армии, передает Yle.

«Мы готовы отреагировать в случае необходимости, если произойдет изменение ситуации с безопасностью в Финляндии. Об исключительных мероприятиях и серьезных ситуациях будет сообщено отдельно», — рассказали в финских ВС.

Днем 19 мая власти Эстонии объявили воздушную опасность в стране. Вскоре стало известно, что Эстония впервые сбила беспилотник, предположительно, украинского происхождения над своей территорией.

До этого, 17 мая, неизвестный БПЛА нарушил воздушное пространство Латвии. Позднее выяснилось, что дрон был украинским.