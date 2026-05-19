Эксперты оценили «блеф» Трампа в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп возобновил угрозы Ирану на фоне тупика в мирных переговорах. Как может развиваться ситуация на Ближнем Востоке, оценили опрошенные газетой «Ведомости» эксперты.

Напомним, что США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки ранее шла значительная часть нефти и газа.

Спустя три месяца после начала иранской операции правительство США так и не разрешило ситуацию и стороны не могут договориться об условиях мирного урегулирования. 18 мая Трамп предупредил, что, если Тегеран не сделает Вашингтону более выгодное предложение, то США возобновят ракетные удары.

Этому заявлению предшествовал обмен условиями по завершению конфликта, при этом количество пунктов стороны сократили до пяти. Однако Иран отказывается лишить поддержки своих региональных прокси и не намерен передавать США обогащенный уран. А в Вашингтоне не хотят снимать все введенные ранее против Тегерана санкции и размораживать иранские активы, отмечает газета.

«По данным агрегатора опросов Real Clear Politics, 56% граждан не поддерживают военные действия против Ирана. Но это вряд ли можно назвать полноценным сдерживающим фактором для американского президента, ведь, согласно апрельским данным совместного опроса Economist и YouGov, 67% республиканцев поддерживают военные действия против Ирана», - говорится в статье.

В свою очередь научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов уверен, что США продолжат блокаду Ирана, но вряд ли придут к возобновлению авиаударов, так как это может окончательно ослабить рейтинг Трмпа и уменьшить шансы республиканцев на ноябрьских парламентских выборах.

Однако программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов не видит сценариев, где не было бы дальнейшей эскалации. В пользу этого, по его словам, говорят максималистские переговорные позиции и Ирана, и США. Но сейчас стороны «не могут нанести друг другу ущерб, который смог бы мотивировать их пойти на уступки».

«Ситуация патовая. И она может сохраняться в таком виде еще достаточно долго», - резюмировал Суховерхов.

Ранее агентство Reuters подсчитало, что война США на Ближнем Востоке уже обошлась компаниям по всему миру как минимум в $25 млрд и эта сумма будет расти.