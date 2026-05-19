Украину уличили в минировании границы с Приднестровьем

ВСУ продолжают минировать границу с Приднестровьем и устанавливать там защитные сооружения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава министерства госбезопасности республики Валерий Гебос.

По его словам, обстановка на границе не претерпела существенных изменений, за исключением обновления сооружений со стороны Украины. Там появляются «зубы дракона», проволочные препятствия и минные заграждения. Каких-либо других активных действий на приднестровско-украинской границе на данный момент не фиксируется.

Напомним, что в середине апреля украинский посол в Кишиневе Паун Роговей заявил, что ВСУ провели минирование границы с Приднестровьем, а также развернули систему технического наблюдения. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Валерий Киверь предполагал, что Киев решился на такой шаг ради освобождения части дислоцированных в этом районе войск.